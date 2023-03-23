Ксения Собчак призналась в использовании косметики из массмаркета

В использовании недорогой косметики из массмаркета в своем Telegram-канале призналась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что критерием выбора для нее является не цена, а качество продукта.

Собчак пояснила, что пользуется тушью Cabare от бренда Vivienne Sabo, стоимость которой составляет около 350 рублей. Кроме того, ей нравится персиковое масло за 150 рублей. Эти средства, по ее словам, гармонично сосуществуют в ее косметичке с более дорогими.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала стоимость пальто певца Филиппа Киркорова. Это был предмет верхней одежды из денима бренда Dolce & Gabbana стоимостью 350 тысяч рублей. По словам журналистки, такую же вещь приобрела для себя барбадосская певица Рианна.