Собчак опубликовала снимки совместного отдыха с мужем

Снимки совместного отдыха с мужем опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ксения и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, отправились в отпуск на Алтай.

На кадрах Собчак и Богомолов позируют на фоне зимнего пейзажа во время катания на снегоходах. «Таких красивых трасс не видела никогда в жизни. [Богомолов] прирожденный гонщик, конечно», — подписала снимки Собчак.

Ранее журналистка сфотографировалась в бикини в банной бочке на фоне алтайского зимнего пейзажа. Собчак отметила, что в прошлый раз была на Алтае летом и останавливалась в другом месте. В этот раз она решила опробовать отдых в одном из отелей на Телецком озере.