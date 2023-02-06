Люди
19:52, 06 февраля 2023
1 мин.

Ксения Собчак рассказала об алтайской дегустации местного «шок-меню»

Ксения Собчак рассказала об алтайской дегустации местного «шок-меню»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpresss.com

Об алтайской дегустации местного «шок-меню» рассказала в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Девочки, вы все отдыхаете. На Алтае я ела яйца марала и закусывала губой лося», — написала знаменитость.

Собчак также опубликовала видеоролик, на кадрах которого запечатлены алтайские деликатесы. Губа лося подавалась жаренной с луком, а яйца марала были заправлены соусом. Журналистка поинтересовалась у официанта, каковы на вкус эти блюда. Он ответил, что сам их не пробовал.

Ранее Собчак опубликовала снимки совместного отдыха с мужем.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.