Ксения Собчак рассказала об алтайской дегустации местного «шок-меню»

Об алтайской дегустации местного «шок-меню» рассказала в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Девочки, вы все отдыхаете. На Алтае я ела яйца марала и закусывала губой лося», — написала знаменитость.

Собчак также опубликовала видеоролик, на кадрах которого запечатлены алтайские деликатесы. Губа лося подавалась жаренной с луком, а яйца марала были заправлены соусом. Журналистка поинтересовалась у официанта, каковы на вкус эти блюда. Он ответил, что сам их не пробовал.

Ранее Собчак опубликовала снимки совместного отдыха с мужем.