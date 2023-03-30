Ксения Собчак продемонстрировала образ главной героини фильма «Служебный роман»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак примерила на себя образ главной героини фильма «Служебный роман». Она опубликовала видео в личном Telegram-канале.

«Сегодня снимаю новости вот в таком образе Людмилы Прокофьевны (Л.П. Калугина, по сюжету, директор статистического управления, — прим. «Мосленты»). "Служебный роман" в действии», — прокомментировала ролик знаменитость.

Собчак сняла себя в зеркале в гардеробной. Она была одета в брючный костюм темно-коричневого цвета и синюю рубашку. Из аксессуаров телеведущая выбрала широкий галстук в полоску, очки с тонкой оправой и золотые украшения.

Ранее Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео.