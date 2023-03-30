13:58, 30 марта 2023
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Ксения Собчак продемонстрировала образ главной героини фильма «Служебный роман»
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео в образе главной героини «Служебного романа».
Кадр: Telegram-канал «Собчак»
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак примерила на себя образ главной героини фильма «Служебный роман». Она опубликовала видео в личном Telegram-канале.
«Сегодня снимаю новости вот в таком образе Людмилы Прокофьевны (Л.П. Калугина, по сюжету, директор статистического управления, — прим. «Мосленты»). "Служебный роман" в действии», — прокомментировала ролик знаменитость.
Собчак сняла себя в зеркале в гардеробной. Она была одета в брючный костюм темно-коричневого цвета и синюю рубашку. Из аксессуаров телеведущая выбрала широкий галстук в полоску, очки с тонкой оправой и золотые украшения.
Ранее Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео.