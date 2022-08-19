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Собчак оценила обновленный Starbucks

Собчак оценила обновленный Starbucks
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ребрендинг сети кофеен Starbucks, переименованной в Stars Coffee, оценила в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, обновленный логотип бренда получился удачным.

«Дева в кокошнике вместо русалки с двумя хвостами. Зеленый присутствует, пусть и другой оттенок. С коричневым тоже все ясно — кофе. Все очевидно и логично», — прокомментировала Собчак эмблему Stars Coffee. Кроме того, журналистке понравилось название сети, созвучное с закрывшимся Starbucks.

Знаменитость сравнила сеть кофеен с проектом «Вкусно — и точка», пришедшим на смену «Макдоналдсу». Она заявила, что ей больше нравится название и позиционирование Stars Coffee. «Никакой надуманной чепухи про точку. Тут явно не будет мемов и плесневелых булок», — написала Собчак.

В июле текущего года активы компании Starbucks в России выкупили российский предприниматель Тимур Юнусов, больше известный как рэпер Тимати, и ресторатор Антон Пинский. Цена на кофе в Stars Coffee колеблется от 320 до 395 рублей в зависимости от рецепта и размера порции.

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