Стало известно о понесенных Ксенией Собчак убытках

Ресторанный бизнес известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак оказался убыточным, сообщает Mash. За последний год предприятия, в которых у нее есть доля, ушли в минус почти на 20 миллионов рублей.

В числе принесших убытки ресторанов — столичный SHE, где меню создавал искусственный интеллект. «Well-being бистро SHE на Большой Никитской Собчак открывала совместно с бизнесменом Борисом Зарьковом — их доли делятся пополам», — напоминает Mash. Уточняется, что за 2022 год заведение понесло убыток на 253 тысячи рублей.

Ресторан «Фиш», где доля журналистки составляет пять процентов, оказался в минусе на 19,6 миллиона рублей.

В целом Собчак потеряла около 1,125 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид планирует открыть в Москве ресторан под названием «Гуччи».