Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

С Днем защитника Отечества поздравил москвичей в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооруженные Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны, проявляя мужество и героизм», — отметил градоначальник.

Собянин пожелал всем защитникам родины бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. «Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны!» — подчеркнул глава города.

Ранее особенности празднования свадьбы в военные годы раскрыла 102-летняя москвичка Валентина Петровна Минаева. Она была медсестрой в военном госпитале еще во время Финской войны.