Москвичка раскрыла особенности празднования свадьбы во время войны

Особенности празднования свадьбы в военные годы раскрыла в беседе с «Мослентой» 102-летняя Валентина Петровна Минаева. Она была медсестрой в военном госпитале еще во время Финской войны.

«Муж у своего начальства взял три дня увольнения для регистрации брака, я — у своего. Приехали расписаться, у него сколько-то было на книжке денег, а у меня — ничего, среднему персоналу не платили. Я была старшим сержантом медицинской службы и ни копейки не получала за всю войну», — сказала Минаева.

По словам собеседницы «Мосленты», за регистрацию ее муж заплатил тогда 15 рублей. Она была Пинаева, а стала Минаева. «Тогда Коля сказал, что дороговато берут за одну букву», — вспомнила она.

Чтобы отметить бракосочетание, молодожены купили спирт на рынке, взяли сала и вернулись в госпиталь — отмечать.

Ранее стало известно о способе быстро пожениться в Москве. Неторжественную регистрацию брака можно провести в 136 городских центрах госуслуг «Мои Документы».