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08:24, 08 декабря 2022
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Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов

Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Лучшие варианты защиты лап собаки от реагентов назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что агрессивные противогололедные средства могут стать причиной возникновения ран и язв на подушечках лап.

«Некоторые средства, которые используют в борьбе против гололеда, могут даже испортить обувь из прочного материала, не говоря уже о том, как они влияют на кожу лап. Постоянный контакт с этими веществами может стать причиной не только трещин и сухости, но и серьезных воспалительных процессов, вплоть до образования язв», — сказал он.

Эксперт отметил, что собаководу лучше позаботиться о здоровье животного заранее. Для этого необходимо использовать специальные кремы, мази, воск или приучить собаку к специальной обуви: она не только защитит лапы от реагентов, но и сохранит их в тепле и сухости.

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Кинолог уточнил, что важно подбирать средства индивидуально. Самый простой способ помочь животному — специальная обувь. Следует выбирать непромокаемые модели с противоскользящей подошвой и быть внимательными с размером: обувь должна плотно сидеть и не соскальзывать с лапы, но не сковывать движение.

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Фото: Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Если собака отказываются носить обувь, то можно применить защитный воск. Он создает на поверхности подушек лап плотную водонепроницаемую пленку, защищающую не только от дорожных реагентов, но и от мазута, антифриза, бензина и других веществ. Кроме того, воск ухаживает за кожей, смягчая ее.

Для защиты подойдет и гель на основе вазелина. Такие средства используют обычно для профилактики появления трещин и как средство заживления уже имеющихся ран. Гель смягчает кожу и ускоряет восстановление, отметил Голубев.

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Защита в форме пасты, бальзама или крема может стать еще одной альтернативой обуви. Она быстрее проникает в кожу и питает ее, снимая воспаление, если в составе содержатся масла. Такие средства обеспечивают защиту в условиях мороза и нейтрализуют негативное воздействие реагентов.

«Обрабатывать лапы собаке нужно заранее. Нанесите средство на чистые лапы ровным слоем перед прогулкой. Особое внимание уделите пространству между пальцами. После того, как придете домой с прогулки, обязательно тщательно помойте лапы собаке. Некоторые используют для этого тряпку или влажные салфетки, мы рекомендуем промыть их водой с легким мыльным раствором, так вы будете уверены, что на лапах собаки не осталось никаких агрессивных противогололедных средств», — уточнил специалист.

В случае появления у питомца трещин или ран, Голубев рекомендует промыть их водой и не давать собаке вылизывать их, иначе она может отравиться. После помывки нужно насухо вытереть лапы и воспользоваться заживляющими и смягчающими средствами для увлажнения. При обнаружении открытых ран или язв следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

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