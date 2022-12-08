Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов
Лучшие варианты защиты лап собаки от реагентов назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что агрессивные противогололедные средства могут стать причиной возникновения ран и язв на подушечках лап.
«Некоторые средства, которые используют в борьбе против гололеда, могут даже испортить обувь из прочного материала, не говоря уже о том, как они влияют на кожу лап. Постоянный контакт с этими веществами может стать причиной не только трещин и сухости, но и серьезных воспалительных процессов, вплоть до образования язв», — сказал он.
Эксперт отметил, что собаководу лучше позаботиться о здоровье животного заранее. Для этого необходимо использовать специальные кремы, мази, воск или приучить собаку к специальной обуви: она не только защитит лапы от реагентов, но и сохранит их в тепле и сухости.
Кинолог уточнил, что важно подбирать средства индивидуально. Самый простой способ помочь животному — специальная обувь. Следует выбирать непромокаемые модели с противоскользящей подошвой и быть внимательными с размером: обувь должна плотно сидеть и не соскальзывать с лапы, но не сковывать движение.
Фото: Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Если собака отказываются носить обувь, то можно применить защитный воск. Он создает на поверхности подушек лап плотную водонепроницаемую пленку, защищающую не только от дорожных реагентов, но и от мазута, антифриза, бензина и других веществ. Кроме того, воск ухаживает за кожей, смягчая ее.
Для защиты подойдет и гель на основе вазелина. Такие средства используют обычно для профилактики появления трещин и как средство заживления уже имеющихся ран. Гель смягчает кожу и ускоряет восстановление, отметил Голубев.
Защита в форме пасты, бальзама или крема может стать еще одной альтернативой обуви. Она быстрее проникает в кожу и питает ее, снимая воспаление, если в составе содержатся масла. Такие средства обеспечивают защиту в условиях мороза и нейтрализуют негативное воздействие реагентов.
«Обрабатывать лапы собаке нужно заранее. Нанесите средство на чистые лапы ровным слоем перед прогулкой. Особое внимание уделите пространству между пальцами. После того, как придете домой с прогулки, обязательно тщательно помойте лапы собаке. Некоторые используют для этого тряпку или влажные салфетки, мы рекомендуем промыть их водой с легким мыльным раствором, так вы будете уверены, что на лапах собаки не осталось никаких агрессивных противогололедных средств», — уточнил специалист.
В случае появления у питомца трещин или ран, Голубев рекомендует промыть их водой и не давать собаке вылизывать их, иначе она может отравиться. После помывки нужно насухо вытереть лапы и воспользоваться заживляющими и смягчающими средствами для увлажнения. При обнаружении открытых ран или язв следует незамедлительно обратиться к ветеринару.
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