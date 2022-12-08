Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов

Если собака отказываются носить обувь, то можно применить защитный воск. Он создает на поверхности подушек лап плотную водонепроницаемую пленку, защищающую не только от дорожных реагентов, но и от мазута, антифриза, бензина и других веществ. Кроме того, воск ухаживает за кожей, смягчая ее.

Для защиты подойдет и гель на основе вазелина. Такие средства используют обычно для профилактики появления трещин и как средство заживления уже имеющихся ран. Гель смягчает кожу и ускоряет восстановление, отметил Голубев.