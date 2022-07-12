Никас Сафронов рассказал о своих отношениях с Софи Лорен

Советский и российский художник, действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов рассказал о своих отношениях с итальянской актрисой и певицей Софи Лорен и не только. Своей историей он поделился с «Мослентой».

Художник рассказал, что познакомился с Лорен в Италии, на одной из вечеринок. «Я рассказал ей, что когда-то в детстве на нее буквально молился. Мне было, кажется, лет пять», — признался Сафронов, отметив, что впервые увидел артистку в журнале и тогда еще не знал, кто она такая.

В те года он вместе с матерью ходил в церковь, но, глядя на иконы, ему хотелось, чтобы образа были более реалистичными. «Однажды я шел мимо школы и увидел, как ветер переворачивает страницы журнала "Советский экран", а там — ее лицо. Взял оттуда ее портрет, повесил в комнате и молился на нее», — добавил он.

Рассказ Сафронова поразил итальянку. Между актрисой и художником установились дружеские отношения. Впоследствии Софи Лорен приезжала в гости к Никасу Сафронову и оставалась в его квартире. В комнате, которую занимала актриса, позже пребывали Онелла Мути, Анастасия Кински и другие звезды.

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