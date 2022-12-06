Экономист дала рекомендации по сокращению расходов и увеличению доходов

Рекомендации по планомерному сокращению расходов и увеличению доходов дала «Мосленте» экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы «Смарт инвестиции» Ольга Чурилова. Эксперт советует начинать с учета финансов.

«Учет расходов и доходов нужен для того, чтобы фиксировать, куда уходят деньги. Если вы думаете, что много тратите на еду, то в процессе может оказаться, что средства расходуются на фастфуд, развлечения или шопинг "по настроению". От этих статей затрат можно легко отказаться, чтобы сэкономить», — сказала она.

Далее необходимо расписать расходы по статьям. Специалист уточнила, что есть постоянные расходы (ЖКХ, оплата по кредиту, взносы в детский сад, школу и так далее) — они фиксированные, и на них никак нельзя повлиять. А вот переменные расходы можно сократить или перенаправить с одной статьи на другую. Например, если ребенку нужен новый рюкзак в школу, мать может отказаться от покупки очередной сумки для себя.

«Цените и учитывайте все деньги, которые поступают к вам. Откройте карту с выгодным кэшбэком и процентами на остаток, что позволит дополнительно сэкономить. Старайтесь получить все налоговые вычеты, которые вам полагаются: за лечение, учебу, ипотеку и другое. Эти суммы также составляют ваш доход и должны быть учтены», — объяснила эксперт.

Кроме того, экономит советуют подумать о способах дополнительного заработка. Например, если у вас статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого, можно поднять чек на товар или услугу. Например, вы работаете репетитором, можно незначительно повысить стоимость занятий. Наемным работникам Чурилова обсудить с работодателем перспективу перехода на должность с большей зарплатой. Возможно, стоит пройти обучение или проявить себя в каком-либо проекте, добавила она.

Ранее основные статьи расходов на предстоящий 2023 год раскрыли россияне. «Первые три строчки желаемых трат остались теми же — это покупка товаров первой необходимости (41 процент опрошенных), мебели, бытовой техники, включая расходы на ремонт (14 процентов), а также отдых, спорт и развлечения (12 процентов)», — говорится в материалах исследования.