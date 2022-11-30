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04:18, 30 ноября 2022
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Россияне раскрыли основные статьи расходов в предстоящем году

Россияне раскрыли основные статьи расходов в предстоящем году
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Основные статьи расходов на предстоящий 2023 год раскрыли россияне в опросе медиахолдинга Rambler&Co более чем 250 тысяч интернет-пользователей. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«В сравнении с прошлым годом, в статьях расходов респондентов нет сильного расхождения: первые три строчки желаемых трат остались теми же — это покупка товаров первой необходимости (41 процент опрошенных), мебели, бытовой техники, включая расходы на ремонт (14 процентов), а также отдых, спорт и развлечения (12 процентов)», — говорится в материалах исследования.

Остальные планируют распорядится деньгами так: 11 процентам респондентов планируют потратить в следующем году на одежду и уход за собой, девять процентов наметили вложить средства в недвижимость, пять процентов — в развитие бизнеса, четыре процента опрошенных выбрали покупку автомобиля и столько же — получение образования.

Кроме того, больше половины опрошенных россиян попробуют сохранить баланс между накоплениями и расходами — на восемь процентов больше, чем годом ранее. 23 процента не планируют ограничивать траты, а 19 процентов, напротив, сосредоточатся на сохранении средств.

Ранее москвичи называли желаемую сумму накоплений на 2023 год.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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