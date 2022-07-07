Солистка Большого театра развеяла мифы о российском балете

Мифы о российском балете развеяла в беседе с «Мослентой» солистка Большого театра Кристина Кретова.

По ее словам, самые частые заблуждения связаны с битым стеклом в пуантах и отрезанными лентами перед выступлениями. Балерина заявила, что подобные стереотипы возникают благодаря кинематографу, а не реальным фактам. «Существует еще байка, что все успешные балерины имеют своих покровителей. Наверное, что-то подобное было во времена Матильды Кшесинской, но не сейчас. На сцене же все видно! Какие-бы покровители у тебя ни были, зритель никогда не простит тебе бесталанность», — заметила Кретова.

Также артистка развеяла миф о высоких доходах артистов балета. По ее словам, мнение, что солисты Большого театра — очень богатые люди, так же не соответствует действительности, потому что их работа не относится к числу высокооплачиваемых.

Единственный миф, который Кретова признала реальностью, — сильная конкуренция в балете. Но артистка заявила, что это скорее является хорошей мотивацией для балерин больше работать над собой.

Ранее россияне заподозрили балерину Анастасию Волочкову в непрофессионализме. На кадрах, вызвавших такое подозрение, артистка показывает часть репетиции благотворительного выступления, которое Волочкова представит на сцене Дома культуры в подмосковном Красногорске.