Солнцев высказался о возможности освобождения Ефремова из колонии

О возможности освобождения осужденного актера Михаила Ефремова от отбывания срока в колонии высказался телеведущий, шоумен и блогер Рустам Солнцев. Его процитировала Teleprogramma.pro.

«Я бы на месте судьи его отпустил. Мол, сможешь жить с этим — живи. Хочешь работать — работай, принудительно или обязательно — да как угодно!» — заявил Солнцев.

По мнению шоумена, Ефремов «по-глупому лишил человека жизни, исходя из своих сиюминутных желаний набухаться». «Не стоит измываться над этой ситуацией», — считает он.

В то же время Солнцев предложил судье доходчиво объяснить Ефремову, что именно тот сделал, сколько горя доставил семье, у которой отнял кормильца, и пообещать еще более суровое наказание в случае возобновления злоупотребления алкоголем.

Авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в 2020 году. Автомобиль под управлением находящегося в состоянии опьянения актера въехал в фургон, водитель которого в результате столкновения скончался.

23 января Ефремов попросил заменить ему оставшийся срок лишения свободы в ИК-4 города Алексеевка Белгородской области принудительными работами. Ходатайство поступило в суд и было передано на рассмотрение судье.