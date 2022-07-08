Шоумен Гоген Солнцев не пришел на похороны матери. Об этом в разговоре с порталом PROZVEZD заявила экс-супруга Солнцева Екатерина Терешкович.

Терешкович отметила, что пыталась дозвониться жене шоумена Полине, но та не стала с ней общаться. «Я звонила Полине с телефона прохожего, потому что в ее телефоне мой номер заблокирован. Она услышала, что это я звоню и, не говоря ни слова, бросила трубку», — сообщила женщина.

Экс-супруга Солнцева заявила, что не знает причину, по которой шоумен не посетил похороны. Она подчеркнула, что бывший муж был равнодушен к матери и ни разу не был у нее в клинике в период болезни. В то, что шоумен испытывает проблемы со здоровьем после смерти родительницы, Терешкович не поверила.

Ранее в СМИ появилась информация, что после кончины матери Солнцев находится в тяжелом состоянии. Жена шоумена сообщила, что у него случился сердечный приступ. Однако она отметила, что в любом случае собирается посетить похороны свекрови вместе с супругом.