Диетолог Соломатина раскрыла признаки опасного для здоровья арбуза

Признаки опасного для здоровья арбуза раскрыла «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, обычно неподходящий для употребления плод имеет белые или желтые прожилки и не сахаристую мякоть. Вместе с тем делать акцент на цвете арбуза не стоит, поскольку его могут окрасить, предупредила Соломатина.

Специалист отметила, что некоторые арбузы опасны из-за высокого количества нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами. В результате есть риск перевода гемоглобина в неактивную форму, что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию.

«Сейчас не сезон арбузов. Нужно понимать, что все они выращены с применением стимуляторов роста. Это, как правило, селитра», — предупредила Соломатина.

Ранее были названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты. На втором месте по опасности — арбузы и дыни, выращенные не в сезон. Туда нередко добавляют вредные соли азотной кислоты для лучшего роста.