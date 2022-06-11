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Диетолог Соломатина раскрыла признаки опасного для здоровья арбуза

Диетолог Соломатина раскрыла признаки опасного для здоровья арбуза
Фото: Andrew Hutchings / Unsplash

Признаки опасного для здоровья арбуза раскрыла «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, обычно неподходящий для употребления плод имеет белые или желтые прожилки и не сахаристую мякоть. Вместе с тем делать акцент на цвете арбуза не стоит, поскольку его могут окрасить, предупредила Соломатина.

Специалист отметила, что некоторые арбузы опасны из-за высокого количества нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами. В результате есть риск перевода гемоглобина в неактивную форму, что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию.

«Сейчас не сезон арбузов. Нужно понимать, что все они выращены с применением стимуляторов роста. Это, как правило, селитра», — предупредила Соломатина.

Ранее были названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты. На втором месте по опасности — арбузы и дыни, выращенные не в сезон. Туда нередко добавляют вредные соли азотной кислоты для лучшего роста.

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