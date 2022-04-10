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Сомнолог дал рекомендации по восстановлению режима сна

Сомнолог дал рекомендации по восстановлению режима сна
Фото: Unsplash

Сомнолог Павел Кудинов в интервью «Пятому каналу» дал россиянам рекомендации по восстановлению режима сна после выходных дней или каникул.

Он объяснил, что существуют две основные причины, влияющие на нарушение сна. Это тревожные и депрессивные состояния, а также социальный джетлаг. Последний, по словам специалиста, появляется, когда человек сбивает свой режим осознанно, решив, например, подольше отдохнуть и попозже лечь спать в выходные дни.

Кудинов отмечает, что восстанавливать режим сна лекарствами не стоит, так как медикаменты не помогают решить проблему, а только маскируют ее. Если же бессонница связана с психическими расстройствами, сомнолог рекомендует обратиться к психотерапевту.

«Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ», — резюмировал он.

Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева назвала самые вредные позы для сна.

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