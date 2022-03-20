Врач рассказала о методах быстрого засыпания

Врач-сомнолог Елена Царева в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала о методах, которые помогают быстрее уснуть.

В первую очередь сомнолог порекомендовала делать дыхательные практики. «Это отличная тема, особенно для тех, у кого тревожный сон», — сообщила медик.

«Есть еще такой прием, когда вы лежите с закрытыми глазами и пытаетесь взглядом провести от глаз по своду черепа к затылку. Когда есть хотя бы немного сонливости, это помогает погрузиться в глубокий сон. Есть ещё сканирование тела, когда мысленно мы проходим сверху вниз по каждой части тела, оцениваем ее состояние и расслабляем мышцы в этой области», — объяснила специалист.

Тревожные люди, по словам эксперта, могут проводить так называемую «ревизию мыслей» перед сном — то есть записывать все на лист бумаги. Такое метод поможет избавиться от необходимости прокручивать мысли в голове, заключила сомнолог.

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