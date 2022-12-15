Ивлеевой приснился гениальный сценарий

О приснившемся ей гениальном сценарии рассказала в личном Telegram-канале известная телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева.

«Сегодня ночью мне приснился сон, что написала я какой-то совершенно гениальный сценарий… И у всех, с кем я делилась им, отваливалась челюсть!» — заявила она.

После пробуждения знаменитость очень обрадовалась, что вскоре снимет фантастический фильм по мотивам гениальной затеи, и решила зафиксировать увиденное во сне.

«Но, пока я открывала заметки в телефоне, в памяти осталась только последняя фраза «…и дождь»! А где остальное, Карл?! Какой дождь, откуда и куда он льется? Это уже никому не известно», — поделилась Ивлеева.

Ранее Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах сериала «Монастырь». Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды и волновалась.