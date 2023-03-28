Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» погиб в ДТП вместе с семьей

Российский кондитер и сооснователь сети популярных ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области, сообщает Telegram-канал Mash. На 306-м километре трассы М-2 «Крым» в автомобиль Левина влетел грузовик.

По имеющейся информации, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил машину, где находились Левин, его жена и брат с 13-летним племянником. Все взрослые погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Водитель грузовика задержан и находится под домашним арестом на время следствия, уточнил Mash.

Ранее на МКАД появились новые табло с предупреждением о ДТП. Не все россияне оценили нововведение.