На МКАД появились новые табло с предупреждением о ДТП

Новые интегративные табло, предупреждающие о ДТП на дороге, появились на МКАД. Фотографию одного из таких информационных щитов опубликовали в своем Telegram-канале автоюрист Алексей Шумский.

«Они соединены с интеллектуальной системой, которая в автоматическом режиме выводит информацию о происшествиях на дороге. Так вторичных аварий должно стать меньше. Это огонь», — подписал он.

Не все пользователи сети оценили нововведение. Многие указали, что чаще всего на МКАД люди не обращают должного внимания на знаки и редко смотрят по сторонам, чтобы не отвлекаться. Кроме того, россиян смутил небольшой размер табло.

«Сейчас так же есть информация о том, что впереди авария — километровые пробки», «Еще больше отвлекать будет», «Забавно москвичи развлекаются», «Еще б полосу писали, чтобы заранее перестроиться», «Идея ок, но они маленькие и их не видно. Нужно сделать и на левый ряд, и на правый, так как водитель фуры в крайнем правом не заметит, а легковушка снизу вообще за фурами из правого ряда ничего не увидит», — прокомментировали юзеры.

Ранее появившиеся на улицах Москвы новые «дорожные» знаки, выражающие благодарность работникам служб доставки, оценили столичные жители.