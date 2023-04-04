Стало известно соотношение хозяев собак и кошек в Москве

Собаководов в Москве оказалось больше, чем любителей кошек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса по выгулу и догситтингу животных «Гульдог». Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

«Подавляющее большинство жителей столицы (64 процента) заводит собак, а каждый третий (31 процент) — кошек», — говорится в исследовании. При этом треть респондентов не волнует наличие родословной у животного или соответствие породе, а каждый четвертый москвич признался, что подобрал своего питомца на улице.

12 процентов рассказали, что приютили животное из передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался, еще восемь процентов отметили, что питомца им удалось найти благодаря случайному объявлению о продаже в интернете. Семь процентов жителей столицы сообщили, что получили животное в подарок от друзей, а шесть процентов обратились для приобретения питомца в приют для бездомных животных.

Также около половины опрошенных рассказали, что тратят на своего питомца в месяц от двух до пяти тысяч рублей. Четыре процента признались, что застраховали жизнь и здоровье домашнего животного.

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