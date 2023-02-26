Соседи прислали россиянке анонимное письмо и возмутили пользователей сети

Необычное анонимное письмо прислали соседи жительнице подмосковных Люберец. Его содержанием россиянка поделилась в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Если кашель с 7 утра будет будить соседей, будем принимать меры», — говориться в послании, найденном местной жительницей в почтовом ящике.

Текст записки возмутил пользователей сети. Многие встали на сторону женщины в этом вопросе, отметив.

«Ковида боятся?», «Пустырнику соседям надо бы», «Весеннее обострение уже началось», «Уже покашлять в собственном доме нельзя», «Интересно, какие меры они будут принимать?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в подъезде многоэтажного дома в подмосковном Красногорске появилось объявление. Соседей возмутили громкие крики женщины, о чем они и написали.