Мужчина подогрел сосиску в метро и развеселил пользователей сети

«Степень спокойствия, к которой я стремлюсь», «Красиво жить не запретишь», «Лучше бы овсяночки с бананом съел с утра, гораздо полезнее», «Чего только не увидишь», — прокомментировали юзеры. Другим же ситуация показалось опасной. Москвичи указали, что открытый огонь в вагоне метро может привести к опасным последствиям, вплоть до крупного пожара.

На опубликованных видеокадрах мужчина с седой бородой при помощи портативной газовой горелки разогревает сосиску, держа ее в руке.

Ранее в подмосковной Балашихе один из местных жителей решил заняться спортом прямо у мусорных контейнеров, где кто-то оставил спортивный тренажер. Действия мужичины рассмешили пользователей сети.