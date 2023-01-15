Россиян рассмешил занявшийся спортом у мусорных контейнеров житель Подмосковья

«Зато доступно», «Где взять абонемент?», «Почему так смешно», «Это по-своему мило», «Смех смехом, а пляжный сезон не за горами! Чувак, топи от души», «Кто-то купил шкаф для одежды — тренажер как вешалка больше не нужен», — прокомментировали россияне.

Ранее мужчина в одних шортах, шапке, кроссовках и перчатках пробежал по улицам подмосковной Балашихи и попал на фото. В тот день в городе было минус 22 градуса, из-за чего экипировка спортсмена сильно удивила пользователей сети.