Нейросеть составила портрет типичного безбилетника московского транспорта

Портрет типичного безбилетника московского транспорта составил с помощью нейросети столичный Дептранс.

Искусственный интеллект вывел, что самыми «забывчивыми» пассажирами в московском транспорте стали 32-летние мужчины. В ведомстве отметили, что чем старше человек, тем меньше правонарушений он совершает.

Пользователям городского транспорта напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей, а за использование чужой социальной карты — четыре тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, как сэкономить на поездках в московском метро.