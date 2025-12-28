Составлен топ худших подарков на Новый год

Россияне определили самые неподходящие на Новый год подарки. Об этом стало известно в результате исследования, которое провел SuperJob.

Худшим подарком большинство — 7 процентов респондентов — назвало одежду и аксессуары. Четыре процента опрошенных россиян не хотели бы получить косметические и гигиенические средства, парфюмерию. По три процента посчитали плохими презентами кухонные принадлежности и посуду, а также сувениры вроде свечи или магнитика.

По одному проценту опрошенных высказались против книг, алкоголя, игрушек, открыток и сладостей. 9 процентов россиян проголосовали за вариант «другое», которое включает в себя, например, деньги, бытовую технику, подарочную карту, подушку или постельное белье, полотенце, сертификат, фотоальбом или чай.

При этом почти каждый пятый (19 процентов) отметил, что самое худшее — отсутствие подарков.

Ранее терапевт Ольга Сухарева подсказала полезные подарки на Новый год. Например, тревожному человеку на Новый год можно подарить картину по номерам, набор акварельных фломастеров или набор для изготовления свечей из соевого или кокосового воска.