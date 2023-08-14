Составлен топ полезных в августе овощей и фруктов

Топ полезных в августе овощей и фруктов составил столичный Роспотребнадзор.

Россиян призвали есть помидоры. Из овощей в ведомстве также посоветовали обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон, кольраби, редьку и капусту.

Рацион полезно разбавить и зеленью. Например, в августе актуален базилик, водяной кресс, зеленый и шнитт-лук, салат дуболистный, кинза, мята, кресс-салат, орегано, петрушка, шпинат, розмарин, кочанный и листовой салаты, тимьян, укроп, щавель.

Из фруктов Роспотребнадзор рекомендовал есть персики, абрикосы, нектарины, виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир, а из ягод — арбуз, вишню, бруснику, голубику, ежевику, малину и крыжовник. К концу месяца появятся облепиха и клюква.

Ранее были перечислены главные признаки спелого арбуза.