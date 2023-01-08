Психолог дал рекомендации по правильному составлению планов на год

Рекомендации по правильному составлению планов на год дал в беседе с «Мослентой» психолог Евгений Идзиковский. Он предостерег тех, кто действительно хочет воплотить намеченное в жизнь, от пустых мечтаний и желания достигнуть всего и сразу.

«Не перегружайте себя и не ставьте много целей одновременно. Выберите одну, самую важную для вас задачу, которая вдохновляет и обещает большие перемены к лучшему. Важно, чтобы она была выполнима и чтобы у вас имелось все необходимое для ее реализации», — объяснил эксперт.

В момент постановки годовой цели Идзиковский рекомендует подумать и о промежуточных итогах: необходимо задаться вопросом — к чему действительно вы хотите прийти через полгода? С учетом этого следует определить задачи на квартал три месяца месяц, месяц и неделю вперед. Разделив одну большую цель на много мелких дел, будет проще добиться желаемого, планирование помогает равномерно распределить нагрузку, систематизировать деятельность, избежать перенапряжения и выгорания, уточнил психолог.

«Находите для своей цели хотя бы 30-60 минут в день. Конечно, вы можете заниматься и больше, если позволяют время и силы. Но эта норма минимизирует риск неудачи. Не забывайте раз в неделю отслеживать результаты и проверять, насколько успешно вы действуете. При грамотном подходе вы будете уверенно продвигаться вперед и постепенно приближаться к заветной цели», — сказал Идзиковский.

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