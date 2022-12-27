Стало известно о главных приоритетах россиян в планах на 2023 год

Карьеру и работу назвали россияне главными приоритетами в планах на 2023 год в опросе службы исследований сервиса hh.ru, сообщает «Газета.Ru».

«Данные исследования показывают, что большинство россиян (69 процентов, годом ранее — 59 процентов) в будущем году сфокусируются на работе и карьере. Семья для респондентов уже второй год подряд оказывается на втором месте (41 процент, годом ранее — 52 процента), далее расположились здоровье (33 процента), хобби (21 процент) спорт (19 процентов) и друзья (9 процентов)», — говорится в сообщении.

При этом больший приоритет работе отдают опрошенные до 24 лет, наименьший — от 55 лет. Больше заниматься семьей в наступающем году планируют россияне в возрасте 35-44 лет, а здоровьем — 25-34 года.

Студенты и ИТ-специалисты также чаще ставят работу и карьеру на первое место (по 80 процентов), а специалисты в области добычи сырья (58 процентов), закупок, производства и сельского хозяйства (по 48 процентов) больше заинтересованы семьей.

Специалисты в области туризма, искусства и массмедиа (31 процент и 30 процентов) будут больше фокусируются на своих хобби, а работники банков и высший менеджмент — на спорте (25 процентов и 23 процента соответственно).

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