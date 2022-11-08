11:45, 08 ноября 2022
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Омбудсмен сообщила о состоянии выброшенной из окна девочки в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
О состоянии годовалой девочки, выброшенной матерью из окна 11-го этажа, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
«Девочка выжила, будем надеяться, что малышке как можно скорее помогут восстановиться», — написала Ярославская.
Ранее в Сумском проезде 26-летняя москвичка выбросила дочь из окна квартиры. Девочку нашли под окнами дома и госпитализировали в тяжелом состоянии, ее мать также находится в больнице.