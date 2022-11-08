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10:42, 08 ноября 2022
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Москвичка выбросила годовалую дочь в окно с 11-го этажа

Москвичка выбросила годовалую дочь в окно с 11-го этажа
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

26-летняя москвичка выбросила годовалую дочь в окно с 11-го этажа, сообщает прокуратура Москвы.

«Под окнами жилого дома в Сумском проезде обнаружен малолетний ребенок. По предварительной информации, мать ребенка выбросила его из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, а инцидент произошел на кухне квартиры», — говорится в сообщении.

Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, ее мать также находится в больнице. Прокуратура проводит проверку. После будет принято процессуальное решение по факту покушения на убийство малолетнего, уточняет надзорный орган.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Подмосковье и погиб. Перед падением девочка облокотилась на установленную на окне квартиры москитную сетку.

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