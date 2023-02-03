Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Дроздова

О состоянии 85-летнего телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова стало известно телеканалу «360». Дочь Дроздова сообщила источнику, что ее отец идет на поправку.

«Прогноз уже позитивный», — сообщила родственница телеведущего. Она отметила, что Дроздова могут выписать из больницы уже во вторник, 7 февраля.

О госпитализации Дроздова стало известно в конце января. Телеведущий поскользнулся на улице, у него диагностировали перелом ребер и ушибы.