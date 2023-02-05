Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

Подробности о состоянии здоровья госпитализированного фигуриста Романа Костомарова стали известны Shot. По данным издания, спортсмену могут ампутировать ногу, так как ему становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать.

«Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги. Некроз перешел на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени», — говорится в сообщении.

Медики пытаются сделать все для того, чтобы спасти ногу олимпийского чемпиона — они ищут причину омертвения тканей.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутируют пальцы ног. Спортсмен более пяти дней был подключен к аппарату ЭКМО, из-за этого у него пострадали сосуды и началась гангрена.