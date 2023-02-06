Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Костомарова

Подробности о состоянии госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова стали известны Prozvezd. Источник сообщил изданию, что спортсмену установили трахеостому.

«У него реально все плохо с кистями и стопами, видимо, одна из причин — массивное образование тромбов из-за сильного бактериального и вирусного воспаления легких, сепсиса», — рассказал собеседник Prozvezd. Он добавил, что вероятность ампутации кистей и стоп у Костомарова высока, но сейчас в первую очередь врачи стабилизируют его состояние.

О возможной ампутации пальцев ног у фигуриста стало стало известно в начале февраля. К тому моменту олимпийский чемпион находился в одной из столичных клиник около месяца. Некоторое время он пробыл в тяжелом состоянии без изменений, но уже с 25 января Костомаров начал общаться с родными.