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14:19, 08 марта 2023
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Раскрыты подробности о состоянии Романа Костомарова

В окружении госпитализированного фигуриста Костомарова сообщили о стабильности его состояния.

Раскрыты подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова раскрыли «РБК Спорт» два источника из окружения спортсмена. Они сообщили, что ухудшений в его состоянии на данный момент нет, как и улучшений.

Один из источников отметил, что состояние Костомарова можно назвать стабильным.

Ранее стало известно, что у Костомарова продолжил прогрессировать сепсис. Он находится в реанимации под постоянным медицинским наблюдением. «Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришел. Специалисты считают, что нужно резать еще выше, чтобы остановить заражение», — сообщил источник Telegram-канала Mash.

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