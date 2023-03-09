Появилась информация об изменении состояния Романа Костомарова

Информация об изменении состояния госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова появилась в распоряжении «Ленты.ру».

«Рома борется. Есть небольшие улучшения», — заявил изданию знакомый с ситуацией источник.

Несколькими днями ранее сообщалось, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах, врачи не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций.