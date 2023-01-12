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13:14, 12 января 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова

Стало известно о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Самочувствие госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«За прошедшие сутки ухудшений в состоянии Костомарова нет, ситуация не меняется», — сообщил источник. Как стало известно, 45-летний фигурист находится на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) и подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В реанимацию одной из столичных клиник Костомаров попал вечером в понедельник, 9 января. Спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди.

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