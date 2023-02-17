Стало известно о состоянии Романа Костомарова

О состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова стало известно Prozvezd.info. Источник сообщил изданию, что состояние спортсмена остается стабильно тяжелым.

По словам собеседника Prozvezd.info, олимпийскому чемпиону ампутировали правую кисть и снова установили трахеостому. Кроме того, Костомаров не может дышать самостоятельно, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознает, что с ним происходит. На компьютерной томограмме легких тоже печальная картина», — сообщил источник издания.

По данным Telegram-канала «112», состояние Костомарова не позволяет проводить ему какие-либо операции. В левом легком фигуриста образовался фиброз, врачи поставили дренаж для выведения жидкости. У спортсмена плохо функционируют почки и забиты сосуды, уточнил источник канала.

Ранее подробностями о состоянии Костомарова поделился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что в последние двое суток состояние спортсмена улучшается и он уже начал дышать самостоятельно, но сейчас делать какие-то прогнозы еще рано. Он подчеркнул, что шанс спортсмена на выживание был минимальным.