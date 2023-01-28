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10:42, 28 января 2023
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Близкие назвали срок восстановления госпитализированного фигуриста Костомарова

Близкие назвали срок восстановления госпитализированного фигуриста Костомарова
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Срок восстановления госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова назвал «РБК Спорт» один из его близких.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», — сообщил он.

Как стало известно «Матч ТВ», спортсмен по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, но состояние его легких улучшилось.

Костомаров попал в реанимацию вечером 9 января. Его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время фигурист находился в тяжелом состоянии без изменений. 24 января он стал приходить в себя. 25 января спортсмен начал общаться с родными.

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