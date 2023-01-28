Близкие назвали срок восстановления госпитализированного фигуриста Костомарова

Срок восстановления госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова назвал «РБК Спорт» один из его близких.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», — сообщил он.

Как стало известно «Матч ТВ», спортсмен по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, но состояние его легких улучшилось.

Костомаров попал в реанимацию вечером 9 января. Его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время фигурист находился в тяжелом состоянии без изменений. 24 января он стал приходить в себя. 25 января спортсмен начал общаться с родными.