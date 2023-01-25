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09:44, 25 января 2023
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Стало известно о состоянии Никиты Михалкова

Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

О состоянии российского режиссера Никиты Михалкова после выписки из московской больницы KP.RU рассказал его друг, актер и режиссер Александр Адабашьян. Стало известно, что в день выписки Михалков уже мечтал покинуть стены медучреждения.

«Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — поделился Адабашьян. При этом актер сейчас сам проходит лечение в больнице.

Собеседник издания добавил, что режиссер чувствует себя хорошо. Все обследования Михалкова уже подошли к концу, никаких процедур в больнице у него не осталось, и он уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи.

Ранее 24 января Михалкова выписали из столичной больницы. Об этом режиссер лично сообщил с соцсетях.

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