Стало известно о состоянии Никиты Михалкова

О состоянии российского режиссера Никиты Михалкова после выписки из московской больницы KP.RU рассказал его друг, актер и режиссер Александр Адабашьян. Стало известно, что в день выписки Михалков уже мечтал покинуть стены медучреждения.

«Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — поделился Адабашьян. При этом актер сейчас сам проходит лечение в больнице.

Собеседник издания добавил, что режиссер чувствует себя хорошо. Все обследования Михалкова уже подошли к концу, никаких процедур в больнице у него не осталось, и он уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи.

Ранее 24 января Михалкова выписали из столичной больницы. Об этом режиссер лично сообщил с соцсетях.