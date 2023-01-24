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19:16, 24 января 2023
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Никиту Михалкова выписали из больницы

Никиту Михалкова выписали из больницы
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Режиссера и актера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом сообщил он сам в своем Telegram-канале.

«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал артист, поблагодарив всех, кто волновался о его самочувствии.

Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, он поступил в больницу с COVID-19. 19 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Михалкова перевели из реанимации и его состояние улучшилось.

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