Режиссера и актера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом сообщил он сам в своем Telegram-канале.

«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал артист, поблагодарив всех, кто волновался о его самочувствии.

Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, он поступил в больницу с COVID-19. 19 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Михалкова перевели из реанимации и его состояние улучшилось.