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15:03, 26 февраля 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля

Стало известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О состоянии президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, госпитализированного в Москве, стало известно РИА Новости.

«Доктор Рошаль был планово госпитализирован, операция прошла успешно, пока он в больнице, но с ним все хорошо», — сказали агентству в пресс-службе Нацмедпалаты.

Ранее СМИ сообщили о попадании Рошаля в реанимацию. Известно, что хирург поступил в медучреждение шесть дней назад. Врачи провели ему операцию. После дополнительных исследований у Рошаля диагностировали перелом шейки левого бедра.

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