Люди
10:55, 04 февраля 2023
1 мин.

Стало известно о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

Стало известно о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О состоянии госпитализированного в Москве 73-летнего народного артиста России Бориса Щербакова стало известно РИА Новости со ссылкой на источник в столичной Боткинской больнице.

«Состояние средней тяжести, сознание ясное», — рассказали в медучреждении.

Сын Щербакова накануне сообщал, что его отец был госпитализирован с предварительным диагнозом «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Он рассказал, что отца уже перевели из реанимации в стационар.

О госпитализации Щербакова стало известно 1 февраля. Сообщалось, что спектакль «Свободная пара», в котором Щербаков играет вместе с актрисой Марией Ароновой, перенесли в связи с болезнью артиста.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.