Стало известно о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

О состоянии госпитализированного в Москве 73-летнего народного артиста России Бориса Щербакова стало известно РИА Новости со ссылкой на источник в столичной Боткинской больнице.

«Состояние средней тяжести, сознание ясное», — рассказали в медучреждении.

Сын Щербакова накануне сообщал, что его отец был госпитализирован с предварительным диагнозом «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Он рассказал, что отца уже перевели из реанимации в стационар.

О госпитализации Щербакова стало известно 1 февраля. Сообщалось, что спектакль «Свободная пара», в котором Щербаков играет вместе с актрисой Марией Ароновой, перенесли в связи с болезнью артиста.