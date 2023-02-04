10:55, 04 февраля 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
О состоянии госпитализированного в Москве 73-летнего народного артиста России Бориса Щербакова стало известно РИА Новости со ссылкой на источник в столичной Боткинской больнице.
«Состояние средней тяжести, сознание ясное», — рассказали в медучреждении.
Сын Щербакова накануне сообщал, что его отец был госпитализирован с предварительным диагнозом «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Он рассказал, что отца уже перевели из реанимации в стационар.
О госпитализации Щербакова стало известно 1 февраля. Сообщалось, что спектакль «Свободная пара», в котором Щербаков играет вместе с актрисой Марией Ароновой, перенесли в связи с болезнью артиста.