Звезда фильма «Все умрут, а я останусь» попыталась покончить с собой в Москве

Покончить с собой попыталась звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Ольга Шувалова. Актрису госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

37-летнюю артистку доставили в больницу с отравлением. После она призналась медикам в попытке суицида. Сейчас за жизнь Шуваловой борются врачи.

Шувалова также снималась в сериалах «Агент национальной безопасности», «Спецназ» и «Улицы разбитых фонарей». В кино актриса дебютировала в 2005 году, сыграв 14-летнюю воспитанницу детдома в фильме «Итальянец» Андрея Кравчука.

Ранее признаки депрессии перечислила психотерапевт Надежда Панова. Специалист предупредила, что в тяжелых случаях подавленное состояние приводит к нежеланию жить.