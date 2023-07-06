Стало известно о состоянии госпитализированного Анатолия Вассермана

О своем состоянии после госпитализации сообщил «Известиям» депутат Госдумы и участник интеллектуального шоу «Своя игра» Анатолий Вассерман. Он назвал свое самочувствие удовлетворительным.

«Состояние вполне нормальное, по результатам анализов заподозрили диабет. И решили проверить меня в стационарных условиях», — рассказал Вассерман.

Ранее в СМИ сообщили, что депутата экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за сахарного диабета с осложнениями. Вассерман самостоятельно обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие в последний месяц, повышенный сахар, жажду и сухость во рту.