Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова

Состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об изменениях показателей здоровья спортсмена сообщил ТАСС фигурист и хореограф Илья Авербух.

Ранее СМИ также сообщили, что состояние олимпийского чемпиона начало улучшаться. Однако имеется и другая информация о том, что Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Стало известно, что фигуристу ампутировали пальцы на левой руке из-за начавшейся гангрены.