11:16, 27 марта 2023
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Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
Фигурист Авербух сообщил об улучшении состояния олимпийского чемпиона Костомарова.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об изменениях показателей здоровья спортсмена сообщил ТАСС фигурист и хореограф Илья Авербух.
Ранее СМИ также сообщили, что состояние олимпийского чемпиона начало улучшаться. Однако имеется и другая информация о том, что Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Стало известно, что фигуристу ампутировали пальцы на левой руке из-за начавшейся гангрены.