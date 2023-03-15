Стало известно о состоянии здоровья Александра Розенбаума

О состоянии здоровья артиста Александра Розенбаума журналистам РИА Новостей сообщила его продюсер Белла Купсина. Она сказала, что певец после проведенной накануне операции на ноге чувствует себя хорошо.

Купсина поблагодарила всех, кто переживает за здоровье известного артиста.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти, Розенбаума уже выписали из красноярской больницы. После этого музыкант уехал из города.

Ранее сообщалось, что вторник 71-летнего Александра Розенбаума, жаловавшегося на боли в ноге, экстренно госпитализировали в Красноярске. У артиста был обнаружен тромб.