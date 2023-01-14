Стало известно о состоянии рэпера Жака Энтони после госпитализации

О состоянии рэпера Жака Энтони, попавшего в ДТП с квадроциклом в Подмосковье, стало известно «Газете.Ru». Директор артиста Стефания Тасевска сообщила изданию, что он не приходил в сознание после госпитализации.

«Вчера мне не позволили долго с ним оставаться. Мы просидели часа три, но потом нам сказали, что, вероятнее всего, он в сознание приходить уже не будет, поэтому поезжайте, и утром будет понятно, что происходит», — рассказала Тасевска.

Ранее в сети появилось видео, на котором Жака Энтони на носилках несут в машину скорой помощи. «Жак пригласил меня покататься на квадроциклах. Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и походу врезался в дерево», — сообщил приятель рэпера.