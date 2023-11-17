10:38, 17 ноября 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина
В Малом театре сообщили о стабильно тяжелом состоянии артиста Соломина.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
О стабильно тяжелом состоянии артиста Юрия Соломина сообщила KP.RU директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Юрий Мефодьевич все еще остается в больнице. Врачи говорят, он в стабильно тяжелом состоянии. Но левая рука и нога уже действуют (после инсульта был левосторонний гемипарез)», — сказала Михайлова.
Она также отметила, что театр постоянно находится на связи с худруком и получает от него распоряжения.
Ранее звезду фильма «ТАСС уполномочен заявить…» срочно госпитализировали в Москве.